Последнее обновление: 16.07.2018 16:07

Европа больше не может полностью полагаться на США - глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в понедельник, что Европа не может рассчитывать на Дональда Трампа и должна сплотиться после того, президент США назвал ЕС “врагом” в вопросах торговли.

“Мы больше не можем полностью полагаться на Белый дом, - сказал Маас в интервью немецкому медиаконцерну Funke. - Чтобы сохранить наше партнерство с США, мы должны скорректировать его. Первым очевидным последствием может быть только то, что мы должны еще больше сплотиться в Европе”.

“Европа не может себе позволить быть разделенной, какими бы резкими ни были словесные нападки и абсурдными - твиты”, - добавил он.

В интервью телеканалу CBS News, транслировавшемуся в воскресенье, Трамп заявил, что в вопросе торговли ЕС, Россия и Китай являются “врагами” Соединенных Штатов.

“Думаю, ЕС – это враг, учитывая что они делают с нами в торговле”, – сказал он.

Комментируя заявления Трампа, официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сказал, что есть много причин для поддержания хороших трансатлантических отношений.

По его словам, ЕС и США объединяют общие интересы и ценности, которые на протяжении десятилетий были основой этих отношений.

Зайберт также выступил в защиту проекта Северный поток-2, который Трамп подверг резкой критике на прошлой неделе.

“Северный поток-2 - это в первую очередь коммерческий проект”, - сказал он, добавив, что Германия хочет, чтобы Украина по-прежнему использовалась для транзита российского газа в ЕС.

На прошлой неделе Трамп назвал Берлин “заложником России” из-за его зависимости от поставок газа.

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