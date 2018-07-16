Продажи Renault обновили рекорд за счет спроса на развивающихся рынках

Renault увеличила продажи автомобилей на 9,8 процента до нового рекордного показателя за первое полугодие благодаря восстановлению рынков России и Южной Америки, а также высокому спросу в Европе, сообщил французский автопроизводитель в понедельник.

Renault также улучшила прогноз роста глобального автомобильного рынка до 3 процентов с 2,5 процента, отчитавшись о поставке 2,07 миллиона автомобилей за первое полугодие, завершившееся 30 июня.

Компания подтвердила обещание продолжать наращивать продажи в 2018 году на фоне спроса на недавно обновленные модели.

Продажи в Европе выросли на 4,4 процента до 1,07 миллиона в первом полугодии по сравнению с расширением рынка на 2,8 процента. Рост продаж ускорился на 15 процентов в Евразийском регионе, куда входит Россия, и на 18 процентов - в Латинской Америке.

Renault увеличила вдвое прогноз роста бразильского рынка - до 10 процентов, а также повысила прогноз в отношении Европы до 1,5 процента с 1 процента.

В то же время продажи в Индии и Южной Корее снизились на 19 и 25 процентов соответственно.

Продажи в Иране снизились на 10,3 процента до 61.345 автомобилей из-за вероятности возобновления санкций США в отношении Тегерана.