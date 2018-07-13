Дели к 2030 году станет крупнейшим городом мира - ООН

К 2030 году столица Индии Дели станет крупнейшей среди городских агломераций мира с населением почти 39 млн человек, опередив Токио, прогнозирует отдел народонаселения ООН.

Столица Японии останется на 2-м месте, в ней будут проживать около 36,6 млн человек. В первую пятерку также войдут Шанхай (32,9 млн), столица Бангладеш Дакка (28,1 млн) и Каир (25,5 млн).

Москва займет 28-е место в списке самых больших городов, число ее жителей вырастет до 12,8 млн.

Всего к 2030 году в мире будет 703 города-миллионника, причем население 43 из них будет выше 10 млн жителей, прогнозируют эксперты ООН.

В топ-10 городов мира впервые войдет Киншаса, столица Демократической Республики Конго, где будут проживать почти 22 млн человек.

Одного поколения хватит Бангалору, Ченнаю, Хайдерабаду (все три - Индия), а также китайским Шэньчжэню и Тяньцзиню, чтобы попасть в тридцатку самых густонаселенных агломераций.

За это время из списка уйдут Чикаго, Лима, Лондон, Нагоя, Париж, Сеул и Тегеран.