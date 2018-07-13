В Штатах презентовали летающий электромобиль

В Калифорнии презентовали летающий автомобиль, для управления которым не требуется лицензия пилота.

Мультикоптер BlackFly разработала компания Opener. Сначала устройство было протестировано в Канаде. Власти страны одобрили его использование. Управлять BlackFly в США можно будет без лицензии пилота.

Машина представляет собой одноместную кабину, установленную на двух крыльях. На каждом из них находятся по четыре пропеллера.

Летательный аппарат работает на электрическом двигателе. BlackFly с полным зарядом аккумулятора может пролететь до 40 км (25 миль) со скоростью 62 км/час.

Производители заявили, что аппарат поступит в продажу уже в 2019 году и будет стоить, как современный внедорожник. Но первые модели будут значительно дороже.

Фирму Opener финансирует Kitty Hawk, компания соучредителя Google Ларри Пейджа.

Директор американской экспериментальной авиационной ассоциации Даррен Плесанс сказал о BlackFly: "Я никогда не видел ничего подобного".