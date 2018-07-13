Последнее обновление: 13.07.2018 12:34

Иран продолжит продавать нефть и в условиях санкций

Ирану будет трудно продавать нефть в условиях восстановления американских санкций, но непреодолимых препятствий для этого нет, заявил сегодня советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

"Конечно, будет трудно, будет, конечно, тяжеловато", - сказал А.Велаяти, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Но мы давно уже научились, как вести маркетинг и как получать деньги от продажи нефти (в условиях санкций). Поэтому нерешаемых вопросов в этом вопросе у нас не будет", - отметил он.

А.Велаяти напомнил, что в Тегеране привыкли продавать нефть в условиях действия различных ограничений, "американцы делали все, чтобы саботировать продажи иранской нефти".

"Мы будем добывать нефть и продавать ее. А как мы будем доставлять ее и получать за это деньги, будет зависеть от того, с какой страной и какой компанией мы это делаем", - подчеркнул А.Велаяти.

Как отметил также А.Велаяти, если Иран не сможет экспортировать нефть через Персидский залив, то этого не сможет делать никто.

"Если мы не сможем из Персидского залива экспортировать нефть, тогда никто больше не сможет экспортировать. Или все будут экспортировать, или никто не будет. Или все суда будут проходить через Ормузский пролив, или никто не будет проходить", - сказал А.Велаяти.

Он напомнил, что именно так президент Ирана Хасан Рухани ответил на угрозы США не допустить экспорта иранской нефти из Персидского залива.

blog comments powered by Disqus
<Июнь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование