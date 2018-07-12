Трамп подтвердил приверженность ценностям НАТО

Президент США Дональд Трамп подтвердил свою приверженность ценностям Североатлантического альянса. Об этом он заявил на пресс-конференции после специального заседания на саммите в Брюсселе, которое прошло при участии только членов альянса - без представителей Украины и Грузии - и было посвящено целевым показателям расходов НАТО на оборону.

По словам американского лидера, он мог бы принять решение о выходе Вашингтона из альянса без одобрения Конгресса США, однако не считает это необходимым.

Таким образом президент отреагировал на публикации ряда СМИ. Ранее они передали, что Соединенные Штаты могут якобы решиться на "действия в одностороннем порядке", если государства не подтвердят свою приверженность цели в два процента ВВП, до которых должны возрасти к 2024 году траты на военные нужды.

По даннным dpa, Трамп ранее, в частности, сказал, что, "если партнеры по альянсу немедленно не будут направлять на оборону 2 процента ВВП, американцы будут вести дела в соответствии со своими собственными интересами".