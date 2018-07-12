Последнее обновление: 12.07.2018 17:38

Суд в Германии разрешил экстрадицию бывшего лидера Каталонии за растрату госсредств

Суд в Германии в четверг счел допустимой экстрадицию бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона по обвинению в растрате государственных средств, но исключил возможность его выдачи Испании по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

“Этим утром суд постановил, что экстрадиция по обвинению в неправомерном использовании государственных средств является допустимой”, - сообщила представитель суда федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

После оглашения судебного решения прокуроры сказали, что вскоре определятся, будут ли они начинать процесс экстрадиции Пучдемона. Бывший лидер Каталонии был задержан на территории Германии в марте.

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