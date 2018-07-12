ЦБ Южной Кореи оставил ставку без изменений, аналитики ждут повышения до конца года

Центробанк Южной Кореи оставил ключевую ставку без изменений в четверг, как и ожидалось, однако один из чиновников проголосовал за подъем стоимости заимствований, что делает более вероятным повышение в ближайшие месяцы.

Ослабление рынка труда Южной Кореи и медленный рост цен усилили тревогу чиновников центробанка относительно восстановления четвертой по величине экономики Азии.

“Вероятность роста ставки теперь выше”, - сказал Схин Ол, экономист Shinhan Investment Corporation, комментируя решение совета управляющих центробанка, один из членов которого высказался за повышение стоимости заимствований.

“Здесь, безусловно, присутствуют смешанные сигналы, поэтому существует неопределенность относительно временных рамок”, - добавил он, отметив, что торговая война США и Китая может в корне изменить положение дел и привести к дальнейшей отсрочке подъема стоимости заимствований.

Центробанк также понизил прогноз роста ВВП Южной Кореи до 2,9 процента в 2018 году с 3,0 процента ранее.

Заявления, обнародованные после заседания регулятора, показали, что чиновники обеспокоены слабым ростом числа рабочих мест в стране и торговым спором США и Китая.

Тем не менее большинство аналитиков прогнозируют, что регулятор повысит ключевую ставку во втором полугодии, чтобы предотвратить потенциальный отток капитала на фоне продолжения ужесточения политики Федрезервом.