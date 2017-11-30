ЦБ Южной Кореи повысил ключевую ставку впервые за шесть лет

Центральный банк Южной Кореи повысил процентную ставку впервые более чем за шесть лет в четверг, но развеял надежды на дальнейшее ужесточение монетарной политики из-за возросшего беспокойства о состоянии рынка труда и других факторов неопределенности.

Комитет по денежно-кредитной политике в четверг проголосовал за повышение ключевой ставки до 1,50 процента с рекордно низкого значения в 1,25 процента, положив конец пятилетнему циклу смягчения политики, так как устойчивый подъем экспорта способствовал ускорению роста экономики.

Глава регулятора Ли Чжу Ель отказался ответить на вопрос о том, может ли он обозначить направление денежно-кредитной политики в краткосрочной перспективе, сказав лишь, что будет тщательнее следить за ростом экономики и инфляцией, чтобы решить, необходимо ли продолжать повышать ставку.

Восемнадцать из опрошенного Рейтер 21 экономиста прогнозировали, что Банк Кореи повысит ставку по итогам заседания в четверг, тогда как трое сочли, что регулятор оставит ее на текущем рекордном минимуме.

В заявлении банка, опубликованном после принятия решения о ставке, подчеркивается беспокойство регулятора нестабильными условиями на рынке труда. В нем также сказано, что рост экономики будет немного выше, чем прогнозировалось в октябре.

Принципиальным моментом является то, что Банк Кореи не стал говорить об улучшении условий на рынке труда в отличие от предыдущих заявлений, вместо этого сообщив, что рынок труда “демонстрирует признаки слабости”.

Участники рынков заложили повышение ставки в стоимость котировок. Вона выросла на 3 процента к доллару, а доходность гособлигаций подскочила до трехлетнего пика в ноябре до заседания регулятора, так как инвесторы ожидали повышения ставки в текущем месяце, значительно раньше, чем прогнозировалось ранее.

Банк Кореи в октябре повысил прогноз роста экономики в нынешнем году до 3 процентов с 2,8 процента и пересмотрел прогноз ускорения инфляции до 2 процентов с 1,9 процента.

ВВП Южной Кореи в третьем квартале показал максимальный рост за семь лет, расширившись на 1,4 процента в квартальном исчислении, благодаря уверенному росту экспорта.