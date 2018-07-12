Австрия будет настаивать, чтобы мигрантам закрыли дверь в Евросоюз

Министры внутренних дел 28 стран Евросоюза встретятся в четверг в австрийском Инсбруке, чтобы обсудить новую миграционную политику и меры по сдерживанию потока беженцев.

Как сообщает агентство AFP, встреча в Инсбруке будет сосредоточена, в частности, на разработке совместного плана по миграции. Ожидается, что председательствующая в ЕС Австрия будет настаивать на изменении миграционной политики ЕС, чтобы сделать невозможным подачу заявки на получение убежища на европейской территории.

Несмотря на то, что количество мигрантов резко сократилось с пикового показателя 2015 года, эта проблема является ключевой в Европе и основной темой шестимесячного председательства Австрии.

Министр внутренних дел Австрии Герберт Кикль сообщил в начале этой недели, что он предложит подавать заявки на получение убежища в лагерях беженцев за пределами Европы "определенной мобильной комиссии".

Только беженцы из стран, которые непосредственно граничат с ЕС, смогут подавать свои просьбы о предоставлении убежища на территории ЕС.

Кикля скорее всего поддержит итальянский коллега Маттео Сальвини, который уже запретил спасательным лодкам неправительственных организаций, которые подбирают мигрантов в Средиземном море, заходить в итальянские порты, обвиняя их в предоставлении помощи торговцам людьми.

Ожидается, что Сальвини на неформальной встрече в Инсбруке попросит государства не отправлять корабли международных миссий со спасенными мигрантами в итальянские порты.