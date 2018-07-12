Столтенберг пообещал Грузии членство в НАТО

С момента первого заседания комиссии НАТО — Грузия прошло десять лет, с тех пор Тбилиси и военный блок наладили тесное сотрудничество, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

НАТО «полностью поддерживает» евроатлантические устремления Тбилиси, «Грузия станет членом НАТО», подчеркнул он.

В организации впечатлены прогрессом, которого страна добилась на пути реформ, сказал Столтенберг, и призывают Грузию следовать тем же курсом. Генсек организации также поблагодарил Тбилиси за вклад, который страна вносит в стабильность черноморского региона.

«Мы привержены исполнению условий, которые мы обсудили с нашими союзниками, направленных на укрепление наших возможностей, что приблизит нас к НАТО», - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, сообщает телеканал Rustavi 2.

Грузия взяла курс на интеграцию с военным блоком после «революции роз» в 2003 году, а после войны в Южной Осетии была создана комиссия НАТО — Грузия.

В 2013 году грузинский премьер Бидзина Иванишвили заявил, что его правительство намерено добиться написания «дорожной карты» по вступлению в альянс в 2014 году. Однако в июне следующего года страны блока решили не направлять Грузии формальное приглашение на вступление в НАТО, заявив об укреплении сотрудничества с Тбилиси.

В конце мая 2018 года глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили сказал, что власти планируют добиться того, чтобы страна вошла в НАТО в 2021 году, «через сто лет после советской оккупации».