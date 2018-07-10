Стоимость цинка в Лондоне упала до годового минимума

Цена цинка во вторник упала до минимального уровня за год: инвесторы опасаются возникновения избытка металла на рынке в связи с введением в строй новых производственных мощностей и сокращения выплавки стали в Китае.

В ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость цинка упала на 2,6% - до $2635 за тонну. Металл дешевеет уже 4 недели подряд, его цена снизилась на 27% с пикового уровня, зафиксированного в феврале.

Опасения, связанные с тем, что торговый спор между США и Китаем приведет к сокращению спроса на металлы, способствовали падению цен всех цветных металлов, торгующихся на LME, в текущем году, за исключением никеля.

Наихудшую динамику в этом год демонстрирует цинк, который подешевел на 21%.

Премия к цене спотовых контрактов относительно трехмесячных фьючерсов на цинк в понедельник опустилась до $11, тогда как в июне она составляла $59,5 - ее сокращение указывает на ослабление краткосрочного спроса на металл, отмечают эксперты.

"Снижение спреда дает уверенность инвесторам, играющим на понижение цены", - цитирует Bloomberg Оливера Нуджента, отвечающего за стратегию на сырьевых рынках в ING Bank NV.

При этом, по его словам, новые поставки цинка из Австралии и ЮАР начнутся лишь позднее в этом году, и спотовый рынок может в скором времени столкнуться с затруднениями при крупных заказах металла через сеть складов KME.

В качестве фактора, который может ослабить спрос на цинк, эксперты отмечают потенциальное сокращение выплавки стали в Китае позднее в этом году на фоне предпринимаемых властями страны мер по защите окружающей среды.

Более половины сталеплавильных мощностей будут подвергнуты проверкам со стороны экологических служб, полагают аналитики Wood Mackenzie.

Цена меди в ходе торгов в Лондоне во вторник опустилась на 1,2% - до $6313 за тонну