Финляндия может восстановить пограничный контроль на время саммита Трампа и Путина

Финляндия сообщила, что может восстановить пограничный контроль для путешественников из стран Шенгенского соглашения на четыре дня на время проведения в Хельсинки встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

“В целях повышения безопасности мы проанализировали, что восстановление (пограничного) контроля на внешних границах будет обосновано”, - сказал в понедельник высокопоставленный сотрудник министерства внутренних дел Финляндии Киммо Эломаа.

Он сказал, что цель - заблокировать доступ граждан, которые могут нарушить порядок и представлять угрозу безопасности во время проведения встречи.

Правительство официально объявит о решении о пограничном контроле на заседании в пятницу. Трамп и Путин встретятся в Хельсинки в понедельник, 16 июля.

На время встречи двух лидеров в Хельсинки запланированы несколько акций протеста. Самая крупная из них - в защиту окружающей среды, мира, прав человека и демократических свобод - назначена на воскресенье - день прибытия Трампа.

Между 26 европейскими странами, входящими в Шенгенское соглашение, разрешено свободное передвижение граждан без проверки документов.

В прошлом Финляндия восстанавливала пограничный контроль для путешественников из стран Шенгенского соглашения в 2008 году, когда в стране проходила встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ.