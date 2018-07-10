Мэй пытается объединить правительство после отставки министров

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник проводит встречу кабинета министров, стремясь объединить правительство на следующий день после отставки двух высокопоставленных министров из-за ее плана сохранить прочные торговые связи с Европейским союзом.

Великобритания менее чем через девять месяцев должна выйти из ЕС, и Мэй пытается понять, как провести Brexit, не поставив под угрозу деловые отношения с крупнейшим в мире торговым блоком из 27 стран и в то же время заключив новые глобальные сделки.

Ее план добиться “дружественного бизнесу” выхода из ЕС привел к отставке главы британского МИДа Бориса Джонсона и министра, ответственного за выход страны из блока, Дэвида Дэвиса, однако фунт стерлингов восстановился, так как инвесторы посчитали, что непосредственного риска ухода самой Мэй пока нет.

На встрече с представителями Консервативной партии в понедельник многие приветствовали и аплодировали Мэй, после того как она предупредила их, что внутрипартийные споры могут привести к приходу к власти лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.

“Думаю, это правильно, что кабинет поддерживает премьер-министра и выражает единое мнение, а если люди этого не делают, то тогда им придется уйти”, - сказал министр юстиции Дэвид Гок в интервью радиостанции Би-би-си.

Высокопоставленные парламентарии в партии Мэй говорят, что не ждут вынесения премьеру вотума недоверия, однако несколько членов Консервативной партии все еще полагают, что она должна уйти в отставку.

Если Мэй выдержит внутренний политический кризис, ей по-прежнему придется убедить лидеров ЕС в том, что ее предложения реализуемы. Самый влиятельный европейский лидер, канцлер Германии Ангела Меркель, во вторник приедет в Лондон.

Предложения Мэй касательно дальнейших отношений с ЕС после выхода Великобритании из блока в марте следующего года сопровождались двухлетними спорами внутри британского правительства, однако в течение 48 часов и Джонсон, и Дэвис ушли в отставку, сказав, что не могут поддержать инициативу Мэй. Три младших министра также покинули свои посты.

Мэй, наконец обозначившая свое видение Brexit, на протяжении двух часов отстаивала свою инициативу в парламенте и призывала Брюссель принять всестороннее участие, чтобы избежать риска выхода Британии из ЕС без какого-либо соглашения.

“Я выслушала все возможные предложения и все возможные варианты Brexit. Вот правильный”, - сказала она.

В то время как другие высокопоставленные министры сплотились вокруг Мэй после отставок своих коллег, недовольство среди менее высокопоставленных законодателей сохранилось.

The Sun, самая крупная по тиражу газета в Великобритании, сообщила, что Мэй допускает “промах за промахом”.

“Теперь наступил хаос”, - говорится в редакционной статье газеты.

“Брюссель не должен ошибочно полагать, как намекнул глава Евросовета Дональд Туск, что еще один толчок приведет к краху Brexit. Brexit должен произойти и он произойдет”.