Посетивший РФ сенатор США предупредил о риске доверия Путину

Сенатор США от штата Луизиана Джон Кеннеди предупредил о риске доверия президенту РФ. Об этом представитель Республиканской партии рассказал в Вашингтоне по итогам поездки в Москву.

Ведение дел с российским правительством подобно "ведению дел с мафией", заявил сенатор. По его словам, философия Путина, который "правит железной рукой", заключается в "деньгах и власти". Российскому президенту "нельзя доверять", полагает Кеннеди.

Конгрессмены открыто поговорили с российской стороной о вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. РФ отрицает свое вмешательство, отметил сенатор. Если подобная ситуация повторится на промежуточных выборах в ноябре, Конгресс применит "еще более сильные санкции", чем действующие в настоящий момент, подчеркнул Кеннеди.

Охарактеризовавший министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова как "забияку" сенатор отметил отсутствие свободной прессы в России и огромный разрыв в благосостоянии между элитами и обычными гражданами. По мнению Кеннеди, жители России "заслуживают лучшего".

Делегация американских законодателей находилась в российской столице с 30 июня по 4 июля. Это первый с 2016 года визит американских конгрессменов в РФ. Сенатор не ожидает дипломатических прорывов от встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которая пройдет в Хельсинки 16 июля.