Машины из РФ не проедут в Таможенный союз - газета

Требования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по повышению локализации в автопроме до 50% могут с 1 июля резко затруднить поставки автомобилей российской сборки в страны Таможенного союза (ТС). Это не коснется лишь КамАЗа, который смог войти в реестр ЕЭК по локализации, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По их словам, отсутствие в реестре остальных российских автоконцернов в первую очередь связано с конфликтом между Москвой и Минском. Впрочем, на ключевой экспортный рынок Казахстана российские машины проникают через сборочные СП в стране, а спрос на автомобили в Беларуси не слишком велик.

По решению ЕАЭС №72 от 2014 года, с 1 июля 2018 года для свободного обращения автомобилей на территориях государств-членов Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан) должно выполняться условие наличия технологических операций по сварке и окраске кузова и достижения уровня локализации производства от 50%. Речь идет о ввозе машин, собранных в одной из стран ТС, в другую. До этой даты локализация должна была составлять не менее 30%, была также предусмотрена квота в РФ для автомобилей из Беларуси — не более 10 тыс. легковых машин в год.

В реестре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по локализации, обновлявшемся в феврале, упомянуты несколько десятков моделей, но речь идет всего о нескольких площадках, большей частью о сборке в Казахстане. Включен лишь один российский автоконцерн КамАЗ, один белорусский — МАЗ и шесть казахстанских — "Азия-Авто" (модели Lada), "Сарыаркаавтопром" (Ssang Yong), HyundaiTransAuto, DaewooBusKazakhstan, СемАЗ ("ЛиАЗ" и модели "ГАЗ") и "КамАЗ-Инжиниринг". Ни российских АвтоВАЗа, группы ГАЗ и "Соллерса", ни заводов, построенных в РФ иностранными автоконцернами, в реестре нет.