В Японии объявили эвакуацию для 23 тысяч человек

Объявлена эвакуация для 23 тысяч жителей поселка Футю в японской префектуре Хиросима после того, как вода протекающей там реки Эноки хлынула в дома во время разлива, сообщила телекомпания NHK.

Принесенные верхним течением реки обломки деревьев, песок и глина были остановлены опорами моста. Это создало эффект плотины, и вода хлынула в расположенные рядом дома.

Префектура Хиросима сильно пострадала от прошедших в конце прошлой недели ливней и вызванного ими наводнения.

Между тем Главное метеорологическое управление Японии сообщило о приближении к группе южных островов Сакисима в префектуре Окинава сильного тайфуна Maria.

Давление в центре тайфуна составляет 935 гектопаскалей. Скорость ветра в центре – 50 метров в секунду, при порывах до 70 метров в секунду.

В связи с приближением тайфуна в городах Урума и Наха зафиксирована скорость ветра 29,7 и 28,5 метра в секунду соответственно.

Метеорологи призывают заранее принять меры безопасности, не приближаться к морю и не выходить на улицу без необходимости.