Новым главой британского МИД стал Джереми Хант

Новым министром иностранных дел Великобритании стал бывший министр здравоохранения Джереми Хант, после того как прежний глава МИД Борис Джонсон ушел в отставку в знак протеста против планов правительства сохранить тесные торговые отношения с ЕС.

Пост министра здравоохранения вместо Дж.Ханта занял Мэттью Хэнкок, сообщает Даунинг-стрит. Министром по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту назначен генеральный прокурор Англии и Уэльса Джереми Райт.

Дж.Хант является членом Консервативной партии, он был министром здравоохранения в первом и втором кабинете Дэвида Кэмерона. Эту же должность он сохранил затем в кабинете Т.Мэй. Кроме того, 2010 по 2012 годы Дж.Хант был министром культуры, СМИ, Олимпийских игр и спорта Великобритании. В ходе референдума был сторонником сохранения членства Британии в ЕС.

Б.Джонсон в преддверии проведения референдума о выходе Британии из ЕС в 2016 году считался одним из самых ярых сторонников этой идеи.

В пятницу правительство Британии одобрило единую позицию на переговорах с ЕС по выходу из союза. После этого в знак несогласия с этим планом подали в отставку Б.Джонсон и министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.