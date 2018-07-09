Starbucks отказался от использования пластиковых трубочек

Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks откажется от использования одноразовых пластиковых трубочек по всему миру к 2020 году, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.

"Сегодня (в понедельник) компания по производству кофе Starbucks заявила, что она откажется от использования одноразовых пластиковых трубочек в своих более чем 28 тысячах работающих и лицензированных кофейнях путем создания крышек без трубочек или других трубочек из альтернативных материалов по всему миру", - говорится в заявлении.

Согласно документу, этот шаг позволит отказаться от использования более чем одного миллиарда пластиковых трубочек в год.

​Как добавляется в заявлении, крышка без трубочки будет использоваться для кофе со льдом, чая и эспрессо. Такая крышка на данный момент доступна в более, чем 8 тысячах кофеен в США и Канаде для таких напитков, как Драфт Нитро и Колд Фоам. Крышка также тестируется для напитков Нитро в Китае, Японии, Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме. Также трубочки из альтернативных материалов, в частности, бумажные или из биоразлагаемого пластика для таких напитков, как фраппучино, будут доступны по запросу клиентов, которые предпочитают или нуждаются в трубочке.

"Для наших партнеров и клиентов это является важным знаковым событием в достижении нашего глобального стремления к экологичному кофе, подающемуся нашим клиентам в более экологичном виде", — заявил президент и исполнительный директор компании Кевин Джонсон, слова которого приводятся в сообщении.

Starbucks является самой большой сетью кофеен в мире. Основанная в 1971 году в Сиэтле, по состоянию на 1 апреля 2018 года, компания Starbucks Corporated управляет сетью из 28,209 тысячи кофеен в 76 странах мира.