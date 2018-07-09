Nissan признался в фальсификации данных выбросов газов в проданных в Японии автомобилей

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. признался в фальсификации его сотрудниками данных об уровне выбросов и эффективности расхода топлива в легковых автомобилях.

Внутренняя проверка в компании выявила факты фальсификации данных на пяти японских предприятиях Nissan. Речь идет о показателях более 900 легковых автомобилей, проданных в Японии, отмечается в пресс-релизе Nissan.

Это уже второй скандал в Nissan за последний год. В сентябре 2017 года автопроизводитель признался в нарушениях, допущенных при контроле безопасности продукции на его японских предприятиях. В результате компания была вынуждена отозвать практически все автомобили, проданные ею в Японии за последние три года, - порядка 1,2 млн штук.

В заявлении Nissan, обнародованном в понедельник, отмечается, что его сотрудники изменяли данные о результатах измерения показателей выбросов и экономичности автомобилей на финальной стадии технического осмотра.

Данные фальсифицировались на большинстве заводов Nissan в Японии, по крайней мере, с 2013 года.

В сообщении автопроизводителя также отмечается, что тестовая среда еще для 700 новых автомобилей, выпущенных для японского рынка, не соответствовала существующим в стране требованиям.

При этом в Nissan подтвердили, что все произведенные на ее японских предприятиях автомобили соответствуют местным стандартам безопасности.

Автопроизводитель привлек юридическую фирму Nishimura & Asahi для проведения расследования, касающегося выявленных случаев фальсификации показателей выбросов и экономичности машин.

Акции Nissan подешевели к закрытию рынка на 4,6%. Компания объявила результаты внутренней проверки уже после окончания торгов, однако до закрытия рынка сообщила о намерении провести пресс-конференцию, что и спровоцировало падение стоимости бумаг.

В ходе пресс-конференции Ясухиро Ямауси, отвечающий в Nissan за вопросы конкуренции, признал, что проблемы компании являются "глубоко укоренившимися", и руководство Nissan пока приложило недостаточно усилий для их решения.

Цена акций Nissan с начала 2018 года снизилась на 11%.