С 15 июля Узбекистан вводит электронные визы для иностранцев

В Узбекистане с 15 июля вводится система оформления и выдачи электронных въездных виз в страну, сообщили в Госкомтуризме республики.

"Введение электронных виз, а также безвизовый въезд на пять суток для транзитных авиапассажиров, другие меры по оптимизации порядка въезда в страну иностранных граждан предусмотрены постановлением президента, подписанным накануне", - сообщили в ведомстве.

Согласно документу, с 15 июля этого года вводится в эксплуатацию система оформления и выдачи электронных въездных виз E-VISA.UZ, предусматривающая отмену процедуры обязательного обращения иностранных граждан в диппредставительства Узбекистана за рубежом для оформления въездной визы.

Электронная виза выдается на срок пребывания на территории Узбекистана до 30 дней с однократным въездом и действует в течение 90 дней с момента выдачи. Для оформления визы нужно обратиться не менее чем за три рабочих дня до намечаемой даты поездки в Узбекистан. Обращение рассматривается в течение двух рабочих дней.

Также с 15 июля вводится порядок безвизового въезда, временного пребывания и выезда из Узбекистана через пункты пропуска граждан 101 государства, следующих транзитом через территорию республики на срок не более пяти суток.

Кроме того, постановлением главы государства поручено к 1 октября подготовить предложения по внедрению дополнительных визовых режимов для различных категорий иностранных граждан, посещающих Узбекистан. В частности, Silkroad - для туристов, путешествующих по странам Шелкового пути с возможностью признания визовых отметок других стран, Vatandosh (Соотечественник) - 5-летняя виза для уроженцев Узбекистана и членов их семей, а также 10-летняя Golden visa для крупных иностранных инвесторов.

По данным статорганов, в 2017 году Узбекистан посетили почти 2 млн 700 тыс. иностранных граждан.