Французская компания CMA CGM уходит из Ирана из-за санкций США

Глава третьей в мире по объемам морских контейнерных перевозок компании CMA CGM Group Родольф Саада объявил об уходе перевозчика из Ирана из-за решения США восстановить санкции в отношении Тегерана.

"Из-за действий администрации Трампа мы решили прекратить нашу деятельность в Иране",- заявил Саада.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.