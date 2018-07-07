Китай ищет партнеров для инвестиций в Центральной и Восточной Европе. Об этом в субботу, 7 июля, премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян сообщил на саммите Китая и государств Центральной и Восточной Европы в столице Болгарии.

Евросоюз очень важен для глобального мира, стабильности и процветания, подчеркнул Ли Кэцян.

Ежегодное мероприятие в формате "16+1" проходит в седьмой раз. Участники саммита в Софии намерены обсудить сотрудничество в развитии инфраструктуры, технологий, сельского хозяйства и туризма. Цель подобного формата - "укрепить, а не разобщить Европу", заявил болгарский премьер-министр Бойко Борисов. В Болгарии интерес Китая заключается в завершении строительства АЭС "Белене", а также в развитии сети автобанов и железных дорог, отмечает агентство dpa.

Между тем сотрудничество Китая с государствами Центральной и Восточной Европы беспокоит Брюссель. По мнению дипломатов ЕС, стратегия "разделяй и властвуй" способна подорвать единство Европы.

В июне ЕС и КНР договорились защищать систему международной торговли. В частности, как Брюссель, так и Пекин заявили о принятии мер в ответ на решения американской администрации по защите американских производителей.

22 июня вступили в силу штрафные пошлины Евросоюза на некоторые товары из США. Таким образом ЕС отреагировал на решение президента США Дональда Трампа обложить пошлинами сталь и алюминий из Европы, Канады и Мексики. Американские пошлины вступили в силу в ночь на 1 июня и составили 25 процентов на изделия из стали и 10 процентов - из алюминия. Они затрагивают ввозимые из Европы товары на общую сумму 6,4 млрд евро.

В свою очередь Министерство коммерции Китая в июне заявило о введении 25-процентных пошлин на 659 наименований товаров из США. Данный шаг стал ответом на одобрение Белым домом списка китайских товаров на общую сумму 50 млрд долларов, которые будут обложены 25-процентными пошлинами.