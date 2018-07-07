В S&P рассказали о рисках эскалации торговой войны США и Китая

Эскалация торговой войны между США и Китаем чревата серьезными рисками для инвестиций и экономического роста, заявила старший экономист международного рейтингового агентства S&P Татьяна Лысенко.

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом стоимости продукции в 34 миллиарда долларов. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема по стоимости американских товаров.

"В течение двух недель США планируют ввести дополнительные пошлины, которые затронут импорт товаров в объеме 16 миллиардов долларов. Таким образом, под пошлины попадет импорт товаров из КНР в объеме 50 миллиардов долларов. Ответ Китая — 25% пошлины на американский импорт сельскохозяйственной продукции, автомобилей и морепродуктов", - напомнила Лысенко.

С точки зрения экономиста, данный раунд тарифов не окажет существенного влияния на экономику США и Китая, а также на мировую торговлю. Однако существует угроза дальнейшей эскалации торговой войны: США обсуждают введение 10%-го тарифа на импорт товаров из Китая стоимостью 200 миллиардов долларов, отметила она.

"Полномасштабная торговая война сопряжена со значительными рисками: дестабилизация производственных цепочек, удар по предпринимательской и потребительской уверенности, что в конечном итоге может оказать существенный негативный эффект на инвестиции и экономический рост", - предупреждает Лысенко.

"Россию уже затронули протекционистские меры со стороны США (ввод пошлин на алюминий и сталь). Опять же, прямой эффект тарифов незначителен. Кроме того, Россию, как и другие развивающиеся рынки, затронула реакция иностранных инвесторов, которые реагируют на возросшую неопределенность выводом капитала из более рисковых активов", - добавила эксперт.

При этом, по мнению S&P, по сравнению с другими развивающимися рынками Россия менее подвержена рискам, связанным с полномасштабной торговой войной. "Интеграция России в международные производственные цепочки достаточно ограничена. Что касается реакции финансовых рынков — экономика России меньше зависит от притока иностранного капитала, так как Россия имеет профицит по счету текущих операций платежного баланса и сильный внешний баланс", - заключила она.