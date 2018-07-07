США дают бизнесу 90 дней для подачи заявок на исключение китайских товаров

Американской общественности и бизнесу дается срок до 9 октября для подачи заявок на исключение некоторых китайских товаров из-под 25%-ных пошлин, которые начали действовать 6 июля, говорится в заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, опубликованном на его сайте.

"Сегодня в отношении импорта продукции из Китая по 818 наименованиям начали действовать дополнительные пошлины в размере 25%, общим объемом 34 миллиарда долларов в годовом выражении… Перечень продуктов, подлежащих тарифам, определялся 90-дневным процессом, который включал публичные слушания и период уведомления и комментариев", - отмечается в сообщении.

"Офис торгового представителя США" предоставляет общественности возможность запросить исключение определенного продукта из дополнительного обложения (пошлинами) для решения ситуаций, которые гарантируют исключение конкретного продукта в рамках подзаголовка (списка продуктов), но не подзаголовок в целом… У общественности будет 90 дней для подачи запроса на исключение продукта, период для подачи такого запроса закончится 9 октября 2018 года", - говорится в сообщении.

США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Комиссия по тарифам Госсовета КНР 16 июня в свою очередь объявила об аналогичных контрмерах. В силу взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили 6 июля. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.