Последнее обновление: 06.07.2018 17:53

Саммит НАТО одобрит создание центра киберопераций альянса

Лидеры 29 стран-членов НАТО на предстоящем саммите 11-12 июля в Брюсселе одобрят создание центра киберопераций Североатлантического альянса, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"На саммите на будущей неделе мы примем решение создать центр кибеопераций для укрепления нашей кибербезопасности", — сказал Столтенберг в интервью европейскому изданию газеты Politico в преддверии встречи в верхах.

Ранее генсек альянса заявлял, что НАТО готова задействовать статью о коллективной самообороне при кибернападениях, но не каждое такое нападение приведет к коллективному ответу.

В 2008 году НАТО создала в Таллине собственный центр передового опыта в области киберзащиты, которому присвоен статус международной военной организации и который ежегодно проводит международные учения по киберобороне Locked Shields.

Сейчас в работе центра участвуют 20 государств: США, Эстония, Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, Словакия, Италия, Литва, Латвия, Испания, Венгрия, Чехия, Польша, Голландия, Греция, Турция. Не входящие в НАТО Австрия, Финляндия и Швеция являются странами-партнерами центра.

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