Последнее обновление: 06.07.2018 17:53

Полмиллиона граждан Японии получили указания эвакуироваться

Из-за ливневых дождей и вызванных ими паводков и оползней в Японии получили указания эвакуироваться 520 тысяч человек, сообщила телекомпания NHK.

Власти 14 префектур дали указания населению покинуть свои дома и уйти в эвакуационные пункты или, если это опасно, перейти на верхние этажи зданий. Всего в Японии 47 префектур. Поступили сообщения о том, что уровень воды в 18 реках в шести префектурах превысил критическую отметку, что означает возможность паводка в любую минуту.

Ранее сообщалось о трех погибших и нескольких пропавших без вести в Японии из-за дождей и вызванных ими паводков и оползней. Синоптики предупредили, что количество осадков, которые выпадут в центральных районах Японии в пятницу и субботу, могут привести к серьезному бедствию.

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