В Совбезе ООН не смогли договориться с Россией по Сирии

Члены Совета Безопасности ООН не смогли выработать заявление для прессы по итогам закрытых консультаций по Сирии. Об этом заявил постпред России при ООН Валисий Небензя.

Сторонам не удалось достичь совместного решения, потому что "РФ сосредоточена на борьбе с террористами" на юго-западе страны, а не на прекращении боевых действий, отметил он.

Небензя подчеркнул, что Россия согласна с другими членами Совета о необходимости предоставить в регион гуманитарный доступ к нуждающимся. но просит предоставить точные цифры о том, сколько людей действительно нуждаются в гуманитарной помощи.

Один из дипломатов на условиях анонимности, рассказал агентству AFP, что на заседании РФ пытались убедить принять декларацию о необходимости доставки гуманитарной помощи и прекращении боевых действий в регионе. По данным источников агентства, все кроме России, осуждали продолжающиеся военные действия на юго-западе Сирии. Постпред Швеции Олоф Скуг настаивает на том, что из-за наступления трудно оказать необходимую гуманитарную помощь жителям регионов.

30 июня представители сирийской оппозиции заявили о провале переговоров с российскими военными о мирном урегулировании на юго-западе Сирии. Повстанцы отклонили требования Москвы сдаться. Предложенный РФ вариант представители сирийской оппозиции назвали "унизительным".

Юго-запад Сирии- один из оставшихся регионов, подконтрольный противникам Асада. Кроме представителей сирийской оппозиции, в провинции находятся отряды террористических формирований. В последние недели армия президента уже захватила часть территории в Дераа, также поступили сообщения, что ряд городов в этой провинции сам согласился перейти на сторону Дамаска. Летом 2017 года в сирийских юго-западных провинциях Дераа и Эль-Кунейтра, как и в Восточной Гуте и провинции Хомс, начали действовать зоны деэкскалации.