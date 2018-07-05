Арест активов в Швейцарии: Нафтогаз заявляет о манипуляции Газпрома

Российский Газпром вводит в заблуждение, опровергая сообщение "Нафтогаза" о том, что Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

"Газпром сознательно манипулирует словами и подменивает понятия. Высший суд швейцарского кантона Цуг приостановил действие решения местного органа по взысканию долгов об исключении акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из перечня арестованного имущества. Фактически решение суда означает возобновление ареста на период как минимум до момента принятия судом решения относительно жалобы Нафтогаза на решение органа по взысканию долгов", - прокомментировали в НАК.

Как сообщалось, швейцарский суд кантона Цуг в конце мая вынес решение об аресте активов Газпрома в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG по иску Нафтогаза.

Вчера Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, принадлежащих ПАО "Газпром". Активы будут оставаться под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК "Нафтогаз Украины" на решение относительно снятия ареста с этих акций, которое раньше принял местный орган по взиманию долгов.

Акции были освобождены из-под ареста лишь на основании утверждений Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG о том, что акции находятся за пределами кантона Цуг и соответственно вне юрисдикции органа по взысканию долгов, а поэтому должны быть исключены из перечня арестованных активов.

Газпром сегодня заявил, что информация НАК о том, что суд кантона Цуг (Швейцария) возобновил арест акций NS/NS2, не соответствует действительности.