В конструкции ядерного реактора в Бельгии обнаружили дефект

Оператор и основной держатель акций бельгийской атомной электростанции «Тианж» компания Engie-Electrabel обнаружила дефект в конструкции третьего ядерного реактора. Об этом сообщает бельгийская газета Soir.

По ее данным, после проблем, замеченных на заводе второй электространции «Дул», оператор решил проверить бетонную плиту в потолке пятиэтажного бронированного бункера реактора «Тианж», в котором размещены аварийные системы. Как указывает издание, оператор электространции обнаружил «аномалии в арматуре армированного бетона, который использовался при строительстве здания». Это может снизить прочность всей конструкции объекта, отмечает Soir.

В Бельгийском федеральном агентстве по ядерной безопасности (AFCN), передает Soir, заявили, что реактор не перезапустят до тех пор, пока не будет гарантирована прочность бункера энергоблока, в котором нашли дефект. По информации издания, это произойдет не раньше сентября.

В начале мая стало известно, что в ядерной части первого энергоблока АЭС «Дул», который внепланово отключили для профилактики системы охлаждения, произошла утечка. Бельгийское профильное агентство заверило, что случившееся никак не повлияло ни на безопасность персонала АЭС, ни на окружающую среду.

На территории Бельгии расположены две атомные электростанции — «Тианж» (самая мощная) на берегу реки Маас и «Дул» в Восточной Фландрии. Обе они способны вырабатывать порядка 6 тыс. МВт электроэнергии и покрывать 55% потребностей страны. «Тианж» была запущена в 1975 году, «Дул» — годом ранее. Строительством занимались американские, французские, немецкие и бельгийские энергетические компании.

Летом 2012 года на АЭС «Дул» остановили третий реактор для плановой инспекции. Специалисты провели ультразвуковую проверку, которая выявила несколько тысяч трещин на корпусе. Реактор отключили тогда на полгода для проверок, а потом снова перезапустили.