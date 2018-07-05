Чехия готова ввести контроль на границах для борьбы с нелегальной миграцией

Власти Чехии введут контроль на границах республики, если возникнет угроза того, что потоки нелегальных мигрантов перекинутся на территорию страны, заявил в среду премьер Андрей Бабиш.

"Если выяснится, что трассы нелегальных мигрантов могут перекинуться на территорию Чехии, мы введем контроль на границах со своими соседями, включая Словакию. Все возможности для этого у нас есть. На недавнем заседании Совбеза страны руководители всех спецслужб меня заверили, что готовы к подобному сценарию. Но я все-таки не думаю, что дело до этого дойдет", - сказал Бабиш в интервью порталу Novinky.

По мнению премьера, принимаемые ныне Германией меры по охране своих границ вызовут "эффект домино". Он считает, что затем пограничный контроль введет Австрия, а за ней власти Греции и Италии "наконец-то поймут, что необходимое сделать то же самое".

"Если Греция и Италия продолжат принимать нелегальных мигрантов, то это будет лишь их проблемой, ибо Германия и Австрия никого у них не возьмут. Такие страны, как Испания, Мальта, Греция и Италия, не хотят закрывать свои границы, что является единственным и самым лучшим решением вместе с активной борьбой с контрабандистами, чьи суда попросту нельзя впускать (в воды европейских стран)", - сказал чешский премьер.

Бабиш также считает, что необходимо изменить и компетенцию агентства Frontex, которое, по его мнению, располагая огромными средствами, однако ныне занимается лишь учетом прибывающих беженцев.

Кроме того, по словам премьера, вопросы вызывает деятельность различных неправительственных организаций, суда которых собирают нелегальных мигрантов и переправляют их в Европу.

"Я не знаю, кто финансирует эти организации, но Чехия точно в этом не участвует. Необходимо выяснить, что они там делают. В любом случае, мигранты, которых вылавливают в море, не убегают от войны. Это люди, которые оплатили дорогу до Европы ради хороших социальных пособий, главным образом, в Германии", - заявил Бабиш.

"Сейчас в европейских странах находится около 1,5 миллиона беженцев, не получивших права на пребывание здесь, и (нелегальные мигранты — ред.) должны покинуть Европу, однако этого не происходит. И об этом, по существу, никто не хочет говорить", — подчеркнул чешский премьер.

Ранее глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фолькер Каудер заявил, что Германия среди прочих мер по противодействию нелегальной миграции расширит дополнительный контроль на границах.

Как сообщалось, министр внутренних дел Германии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер и канцлер ФРГ Ангела Меркель достигли компромиссного решения по вопросу мигрантов. Компромисс предполагает создание в Германии транзитных центров, где мигранты будут находиться непродолжительное время до депортации в другие страны ЕС, где они изначально было зарегистрированы.