Британия собирает чрезвычайный комитет из-за нового отравления “Новичком”

В Великобритании в четверг собирается на заседание комитет по чрезвычайным ситуациям – из-за нового отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» двух людей в Эймсбери.

Председательствовать на заседании будет министр внутренних дел Саджид Джавид.

Накануне он заявил, что «рабочей теорией является то, что этот инцидент был случайным, а не новым нападением, подобным тому, который совершили на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери в начале этого года».

В свою очередь старший специалист по борьбе с терроризмом в Великобритании Нейл Басу подчеркнул, что мужчина и женщина, найдены 30 июня без сознания в городке возле Солсбери, где в марте произошло нападение на Скрипалей, были отравлены тем же нервно-паралитическим агентом. «Была ли это та самая партия вещества, ученые смогут выяснить», – сказал Басу.

По его словам, приоритетом для следственной команды является установление того, «как эти два человека вступили в контакт с нервным агентом» и не связан ли этот случай с отравлением Скрипалей.

Накануне полиция Великобритании сообщила, что 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули, найденные в конце июня без сознания в доме в Эймсбери, отравились «Новичком». Их доставили в больницу в Солсбери, расположенную в 11 километрах от Эйсмбери. Там же лечились в свое время и Скрипали.

Полиция предупредила о мерах повышенной безопасности и выставила кордоны в Солсбери и Эймсбери в местах, где пара появлялась до отравления.