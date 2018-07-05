Евросоюз отложил перевод Молдове первого транша

Европейская комиссия отложила перевод Молдове первого транша макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, сообщила в среду делегация ЕС в Молдове на своей странице в Facebook.

В ноябре 2017 года в Брюсселе еврокомиссар по финансовым вопросам Пьер Московиси, министр финансов Молдовы Октавиан Армашу и глава Национального банка республики Сергей Чокля подписали меморандум о предоставлении Евросоюзом Кишиневу макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита. Среди предварительных условий значатся соблюдение демократии, правового статуса и прав человека, борьба с коррупцией, обеспечение прозрачности в управлении финансами.

"Проверка комиссии, проведенная вместе с Европейской службой внешних дел, показала, что политические условия не были выполнены. Эта проверка проводилась на базе последних политических событий в Республике Молдова, в частности, было принято во внимание решение Высшей судебной палаты от 25 июня о признании недействительными результатов выборов мэра Кишинева, поэтому перевод первого транша из актуальной программы макрофинансовой помощи был отложен", - говорится в сообщении делегации ЕС в Молдове со ссылкой на Еврокомиссию.

За выполнением условий, поставленных перед Молдовой, следят Еврокомиссия и Европейская служба внешних дел.

Досрочные выборы мэра в столице Молдовы проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования.