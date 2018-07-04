Последнее обновление: 04.07.2018 17:10

Европарламент поддержал новое соглашение о партнерстве ЕС с Арменией

Европарламент поддержал новое всеобъемлющее соглашение о партнерстве Евросоюза с Арменией, призвав страну продолжать реформы, говорится в сообщении ЕП.

"Зеленый свет новому соглашению о партнерстве ЕС-Армения. (ЕП) призвал Армению продолжать реформы, приветствовал мирный переход власти", - говорится в релизе, где также уточняется, что 573 депутата поддержали соглашение на пленарная сессия и 50 проголосовали против.

Одобрение договора "открывает путь более глубокому сотрудничеству в различных сферах", уточняет ЕП.

Переговоры по этому соглашению начались в 2015 году и завершились в 2017 году, оно было подписано сторонами в ноябре прошлого года.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июнь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование