Глава Минобороны Македонии назвала сроки вступления республики в НАТО

Македония получит приглашение для вступления в НАТО на следующей неделе и через несколько месяцев станет полноправным членом Североатлантического альянса, заявила в среду Министр обороны страны Радмила Шечеринска.

Правительство Македонии вечером во вторник утвердило стратегию развития обороны и вооруженных сил страны. По словам главы Минобороны, Скопье последовательно работало над реформами и "выполнило все условия для членства в НАТО".

"Данный стратегический документ практически является повесткой всей реформы обороны Республики Македония, а его подготовка — важный шаг вперед для гарантии нашей безопасности и нашего членства в НАТО", - цитирует пресс-служба правительства министра обороны.

"На следующей неделе мы получим приглашение для членства в НАТО. Это значит, что всего через несколько месяцев Македония начнет процесс ратификации протокола о вступлении, и с этого момента она будет участвовать во всех встречах НАТО и станет частью совета Североатлантического альянса", - подчеркнула Шечеринска.

Глава военного ведомства добавила, что оборонный бюджет страны будет постепенно увеличен "до необходимых 2%", а вместе с ним и зарплаты военнослужащих. Она также указала, что армия республики будет опираться на высококвалифицированных профессионалов, технически обеспеченных по стандартам НАТО, и продолжит участие в международных операциях и миссиях НАТО, ЕС и ООН.

"Когда год назад Черногория вступила в НАТО, я их поздравила и сказала, что наша цель — чтобы Македония стала 30-м членом альянса. Тогда это звучало как желание, сейчас это реальность, которая прямо перед нами", - отметила министр обороны.

Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Брюсселе.