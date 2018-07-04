В Эквадоре приказали арестовать экс-президента за похищение оппонента

Суд в эквадорской столице Кито приказал арестовать бывшего президента страны Рафаэля Корреа из-за его вероятной причастности к похищению оппонента.

"Во вторник суд в Эквадоре приказал арестовать бывшего президента страны Рафаэля Корреа из-за его вероятной причастности к похищению оппонента в 2012 году", - говорится в сообщении BBC со ссылкой на судью суда Даниэллу Камачо

Корреа должен был прибыть в суд в Кито в этот вторник по делу о похищении человека. Вместо этого экс-президент прибыл в консульство Эквадора в Бельгии, где он проживает вместе со своей бельгийской женой.

По мнению судьи, таким образом он нарушил ее приказ, и она передала в Интерпол документы для выдачи международного ордера на его арест.

Отмечается, что в 2012 году в соседней Колумбии, на несколько часов был похищен бывший депутат Эквадора Фернандо Балда, который обвинил Корреа в планировании его похищения. Тогда Балду обвиняли в неудачной попытке переворота в 2010 году. Позже его осудили до одного года тюремного заключения из-за угрозы государственной безопасности.

Корреа отбрасывает все обвинения по своему адресу.

Как сообщалось, бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли экстрадируют из США из-за дела о незаконном прослушивании политических оппонентов.