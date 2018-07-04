В Китае запретили продажу американских микросхем

Китайский суд временно запретил компании Micron Technology Inc продавать 26 видов продукции на крупнейшем в мире рынке микросхем, сославшись на нарушение патентных прав тайваньской United Microelectronics Corp (UMC).

Постановление суда, обнародованное UMC и ее китайским партнером, ударило по акциям Micron, которая получает в Китае половину выручки.

Временный запрет пришелся на период торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, пригрозившими обложить взаимными пошлинами целый ряд товаров, включая интеллектуальную собственность, автомобили и соевые бобы, и спор двух технологических компаний наверняка только усилит противоречия. США готовятся с 6 июля ввести пошлины на товары из Китая стоимостью $34 миллиарда, и Пекин, как ожидается, пойдет на зеркальные меры.

Кроме того, Китай начал расследование в отношении Micron, чья штаб-квартира расположена в американском штате Айдахо, и ее южнокорейских конкурентов, заподозрив их в ценовом сговоре на фоне скачка цен на чипы динамической памяти с произвольным доступом (DRAM).

Суд наложил предварительный запрет на продажу микросхем Micron в Китае, сообщила UMC во вторник. Micron заявила, что еще не получила постановление и не будет давать комментарии до того, как ознакомится с судебными документами.

Бумаги Micron, получившей в Китае половину выручки за 2017 финансовый год, общий размер которой составил $20,3 миллиарда, завершили торги вторника снижением на 5,5 процента до $51,48. Акции других американских производителей микросхем также подешевели: бумаги Nvidia сбавили 2 процента, а Intel Corp и Broadcom Inc потеряли по 1 проценту.

Акции UMC выросли на 3,9 процента в среду, а затем частично растеряли преимущество, но по итогам торгов все-таки повысились на 1 процент.