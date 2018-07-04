Италия с 1 сентября переводит tax free на "цифру"

Италия полностью переходит на цифровой формат системы tax free, он заработает с осени этого года, свидетельствуют данные оператора системы tax free компании Global Blue.

"Недавно в Италии принят новый закон, который вводит повсеместную систему оцифровки оплаты tax free. Планируется, что она начнет работать с 1 сентября 2018 года", - сообщает пресс-служба компании.

По данным Global Blue, для этого будет использоваться новая цифровая система Otello 2.0, которая делает процесс Tax Free Shopping (TFS) в стране полностью цифровым, начиная с получения декларации Tax Free в магазине до возврата НДС. "Оформление и проверка происходят в режиме реального времени. В магазине в программу вводят данные о покупателе. Далее на таможне их проверяет Otello 2.0, чтобы отправить в налоговую. Если оттуда приходит подтверждение сделки, продавец распечатывает декларацию и отдает ее туристу", - рассказали в пресс-службе сервиса.

При выезде из Италии путешественник проверяет свою декларацию tax free в пункте компании Global Blue, на таможне или в киоске Otello 2.0. Там система покажет статус транзакции и, в случае подтверждения, перечислит деньги на карту туристу. "Оцифровка всех этапов оформления tax free позволит проводить аналитические исследования в сфере торговли (можно будет узнавать предпочтения туристов при выборе покупок), кроме того, программа улучшит защиту от мошенничества", - пояснили в Global Blue.

Год назад лондонская компания TaxFree4U запустила онлайн-приложение для мобильных телефонов, которое упрощает и ускоряет возврат НДС. Изображения чеков и личные данные загружаются в программу на телефоне, и клиент получает готовую декларацию.