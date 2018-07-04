С 30 июня ЕАЭС ввел антидемпинговые пошлины на некоторые виды гербицидов из ЕС.

Минсельхоз РФ берет этот вопрос на особый контроль из-за опасений отраслевых союзов по поводу возможного роста цен на средства защиты растений, увеличения затрат сельхозпроизводителей, снижения урожайности и производства продукции. Решение о введении такой меры ЕЭК приняла 29 мая этого года после антидемпингового расследования.

Так, для производителей под товарным знаком Syngenta пошлина составит 27,47%, BASF - 28,74%, Monsanto - 32,43%, Bayer - 52,23%, Arysta Lifescience, Adama, Dow Agrosciences, DuPont, Nufarm, Cheminova, Ciech, Isk Biosciences - 28,6%. Для производителей гербицидов под другими товарными знаками пошлина составит 52,23%.

Размер пошлины соответствует демпинговой марже производителей. Пошлины вводятся на пять лет.

Решение стало результатом расследования, инициированного представителями бизнеса стран ЕАЭС, которое показало, что в 2013-2016 годах гербициды из ЕС поставлялись в государства Союза по демпинговым ценам.

По данным ЕЭК, демпинговая маржа различных производителей составила от 27,47% до 52,23%.

"В 2013-2016 годах объем импорта гербицидов из ЕС ежегодно увеличивался нарастающими темпами. Рост импорта из ЕС составил в 2014, 2015 и 2016 годах 4,3%, 7,5% и 9% соответственно. В анализируемый период цены производителей из ЕС были ниже цен производителей отрасли экономики ЕАЭС в среднем на 9,3%", - отмечала ранее ЕЭК.

ЕЭК объявила о начале антидемпингового расследования в отношении гербицидов, ввозимых из Евросоюза, в январе 2017 года. Комиссия тогда сообщала, что расследование открыто по итогам рассмотрения заявлений ряда компаний России, Беларуси и Казахстана.

Антидемпинговая пошлина не распространяется на гербициды, содержащие одно действующее вещество пеноксулам в молекулярной концентрации 25 г/л, а также на гербициды, содержащие одно действующее вещество азимсульфурон в молекулярной концентрации 500г/кг.

Между тем, как сообщили "Интерфаксу" в Минсельхозе, вопрос "по гербицидам" ведомство взяло на особый контроль, поскольку разделяет появившуюся в последнее время обеспокоенность представителей аграрной отрасли.

В ведомстве отметили, что, по информации Союза сахаропроизводителей России, Национальной мясной ассоциации и ФАС РФ, в случае введения в действие антидемпинговой пошлины "существует риск роста цен на средства защиты растений и, как следствие, риск увеличения затрат для всех сельхозпроизводителей, возможное снижение урожайности, объемов производства".