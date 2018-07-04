Казахстан либерализовал визовый режим для иностранцев

С 1 июля в Казахстане вступают в силу изменения в правила оформления приглашения и выдачи виз, сообщила пресс-служба МВД республики.

В частности, сокращены сроки подачи приглашений на въезд в Казахстан иностранцев. Подавать приглашения нужно не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты въезда получателя виз. Ранее данный срок составлял 14 дней. В приглашении указывается адрес места жительства иностранца в Казахстане и маршрут передвижения.

Наличие визы Казахстана освобождает иностранца от необходимости регистрации в органах миграции, так как место его проживания и маршрут передвижения уже указаны в приглашении.

Также изменены сроки подачи документов для продления действующей визы. Ходатайства подаются не ранее, чем за тридцать рабочих дней и не позднее, чем за пять рабочих дней до окончания срока действующей визы.