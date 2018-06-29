Трамп убеждает советников в необходимости выхода США из ВТО - Axios

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил высокопоставленным чиновникам Белого дома о своем желании вывести США из Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил в пятницу портал Axios со ссылкой на информированные источники.

По словам одного из источников Axios, обсуждавшего этот вопрос непосредственно с Трампом, американский президент не раз говорил советникам: “Я не знаю, почему мы состоим там. ВТО разрабатывалась другими странами мира для притеснения США”.

В то же время, как сообщает Axios, для выхода из ВТО Трампу потребуется одобрение Конгресса, которое он вряд ли получит.

“Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что администрация Трампа продолжит привлекать внимание к различным случаям, в которых США сталкиваются с тем, что некоторые советники Трампа расценивают как несправедливое и несбалансированное обращение в рамках ВТО”, - говорится в сообщении.