В Китае строят крупнейшую аккумуляторную фабрику

Китайский производитель электромобилей BYD начал строительство новой фабрики по выпуску литиевых аккумуляторов.

Анонсировано, что фабрика станет крупнейшим узлом, выпускающим литиевые аккумуляторы.

К слову, это уже будет третья аккумуляторная фабрика BYD. Ее проектная производительность соответствует годовому выпуску аккумуляторов общей емкостью 24 ГВт-ч. Суммарная производительность предприятий BYD к 2020 году должна достичь 60 ГВт∙ч в год.

BYD наращивает производство, чтобы воспользоваться потенциалом быстрого расширения рынка электромобилей в Китае.

Только за первые пять месяцев текущего года китайские производители продали в стране 328 000 электромобилей, что на 141,6% процента больше прошлогоднего показателя. Между тем, уже в прошлом году в Китае эксплуатировалось больше электромобилей, чем во всех остальных странах вместе взятых.

По оценке руководства BYD, к 2030 году в Китае будут электрифицированы все транспортные средства.