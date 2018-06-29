Италия заблокировала заявление участников саммита ЕС

Участники двухдневного саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе в четверг, 28 июня, не согласовали заявление по ряду вопросов.

По словам источников информагентств в дипломатических кругах, планируемое заявление по торговой и оборонной политике Евросоюза заблокировано Италией из-за различия во взглядах на миграционную политику Брюсселя.

Из-за отсутствия заявления пресс-конференция председателей Евросовета и Еврокомиссии перенесена на следующий день, говорится в сообщении Евросовета.

При этом Италия вместе с Испанией, Мальтой, Нидерландами и Францией согласовали черновой вариант соглашения участников саммита по миграционной политике Европейского Союза. Ранее новый итальянский премьер-министр Джузеппе Конте отметил, что страны Евросоюза неоднократно выражали солидарность с позицией Италии по вопросу миграции. Рим ожидает "действий, которые последуют за словами", подчеркнул Конте.