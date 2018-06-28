Последнее обновление: 28.06.2018 18:11

Трамп и Путин встретятся в Хельсинки 16 июля

Президенты США и России встретятся в понедельник, 16 июля, в Хельсинки, объявили в Кремле.

Окончательная договоренность о проведении встречи глав России и США была достигнута в среду, 27 июня, во время визита в Москву советника по национальной безопасности Дональда Трампа Джона Болтона. Тогда же стороны договорились одновременно объявить о месте и времени двустороннего саммита в четверг.

До официального объявления в американских и европейских СМИ называли два варианта места — Вена и Хельсинки.

Встреча начнется днем, президенты проведут беседу тет-а-тет, потом возможно протокольное мероприятие, например рабочий завтрак. Также предусмотрена пресс-конференция, рассказал 27 июня помощник российского президента Юрий Ушаков. Он также допустил, что по итогам будет принята декларация. «Cам факт проведения такого саммита уже является серьезным результатом. Мы не исключаем достижения конкретных договоренностей и результатов. Накопилось уже очень много вопросов. И президент Трамп считает, что наступило время для проведения личной встречи, и президент Путин согласился с этим», - сказал на пресс-конференции Джон Болтон по итогам рабочего дня в Москве.

Хотя место встречи не было объявлено в среду, представители обеих сторон рассказали, о чем президенты будут говорить. Основными темами могут стать двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоружение, сообщил также Ушаков.

На пресс-конференции в Москве Болтон также признал, что встреча Трампа с Путиным может быть негативно воспринята в США.

До сих пор Путин и Трамп встречались дважды: в июле прошлого года на саммите «Двадцатки» в Гамбурге они провели переговоры, в конце прошлого года во Вьетнаме на саммите АТЭС о проведении отдельных переговоров сторонам договориться не удалось, но президенты несколько раз общались на мероприятиях саммита.​

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