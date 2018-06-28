Трамп расширит полномочия Комитета по иностранным инвестициям для проверки вложений Китая в технологии

Президент США Дональд Трамп сообщил в среду, что будет использовать усиленный метод проверки безопасности, чтобы воспрепятствовать угрозам, связанным с приобретением Пекином важных американских технологий, вместо более жесткого подхода в виде ограничения китайских инвестиций.

Министерство финансов США рекомендовало Трампу расширить полномочия Комитета по иностранным инвестициям США, чтобы он мог контролировать сделки. Чтобы укрепить роль комитета необходимо одобрение Конгрессом законопроекта о расширении списка операций, рассматриваемых в целях обеспечения национальной безопасности межведомственной группой.

Данное решение является победой министра финансов Стивена Мнучина, который и предложил этот более взвешенный подход. Советник Трампа по вопросам торговли Питер Наварро, будучи наиболее жестким критиком Пекина в администрации США, настаивал на введении инвестиционных ограничений, касающихся исключительно Китая.

Ограничение инвестиций является частью усилий администрации США, направленных на то, чтобы заставить Пекин изменить торговую политику, принципы передачи технологий и субсидирования промышленности. Вашингтон считает, что Китай нечестно приобретает американскую интеллектуальную собственность через совместные предприятия, лицензирование и стратегические покупки американских технологических компаний.

Фондовый рынок США резко повысился после заявления Трампа о смягчении позиции в торговом споре с Китаем. Однако основные индексы закрылись снижением после заявления советника Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кадлоу о том, что решение не означает более мягкого подхода к вопросу о торговле с Китаем.

Скорее всего, этот шаг не отменит запланированного на 6 июля введения таможенных пошлин на импорт китайских товаров общей стоимостью $34 миллиарда и не придаст импульс возобновлению переговоров между двумя экономическими сверхдержавами, сказал аналитик Центра по стратегическим и международным исследованиям в Вашингтоне Скотт Кеннеди.

Помимо заявления об усилении роли Комитета по инвестициям Трамп также сообщил, что приказал министру торговли Уилбуру Россу проанализировать систему экспортного контроля США и внести коррективы, которые могут быть необходимы, “чтобы защитить нашу национальную безопасность и технологическое превосходство”.