Инвестподразделение Goldman Sachs рекомендует вкладываться в нефть и фунт

Подразделение по управлению инвестициями в Goldman Sachs рекомендует клиентам покупать фунт стерлингов и нефть, сказала накануне главный специалист по инвестициям Goldman Шармин Моссавар-Рахмани.

“Мы видим некоторую повышательную динамику цен на нефть”, – уточнила она.

Утром четверга маркерный сорт Brent оценивается вблизи $77,5 за баррель. Накануне же Brent достигла отметки $78,16 за баррель впервые с 31 мая.

Эксперт также дала положительный прогноз курса британской валюты, отметив, что укрепившиеся ожидания повышения ключевой ставки Банком Англии могут обеспечить подъём фунта, который с апреля потерял больше 8 процентов к доллару.

“В перспективе есть потенциал 10-процентного роста”, – сказала Моссавар-Рахмани, добавив, что вместе со своими коллегами ждёт укрепления фунта до $1,41-$1,42 в ближайший год в зависимости от сроков повышения ставки регулятором.

Инвестиционное подразделение Goldman ведёт операции независимо от самого банка.