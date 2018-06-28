Последнее обновление: 28.06.2018 18:11

Меркель заявила о единстве ЕС в желании сократить нелегальную миграцию

Утверждение, что в Европе нет единого представления о решении миграционного кризиса, неверно, в ЕС все едины в желании сократить нелегальную миграцию. Об этом заявила, выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Многие говорят о том, что общеевропейского решения (миграционной проблемы) не будет, мы уже три года его ждем. Хочу взять это утверждение в качестве аргумента, чтобы заявить, что это неверно. Все в Европе едины. Речь идет о том, чтобы сократить нелегальную миграцию и бороться с нелегальными перевозчиками", - сказала Меркель.

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