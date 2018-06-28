Казахстан готовится начать экспорт бензина в Россию

Казахстан работает с Россией для внесения изменений в двустороннее соглашение для начала экспорта бензина, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

Ранее заместитель председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании "КазМунайГаз" Данияр Тиесов сообщил, что Казахстан рассчитывает с осени начать поставки бензина в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан, по итогам года планируется экспортировать до 400 тысяч тонн, а в 2019 году объем экспорта бензина может составить 1-1,2 миллиона тонн.

Бозумбаев в четверг сообщил журналистам, что вопрос экспорта связан с соглашениями, которые заключены между Казахстаном и соседними странами.

"Дело в том, что у нас по соглашению с РФ экспорт запрещен. Мы сейчас работаем, потому что мы раньше завозили их продукт и понятно они не хотели, чтобы мы реэкспортировали. Поэтому мы сейчас работаем над редакцией, над внесением изменений в наши соглашения, которые ратифицированы. Поэтому, я думаю, если в него будем заходить, то это не раньше октября (начало экспорта). Это я имею в виду вне Таможенного союза, а в Таможенном союзе, с Кыргызстаном если подпишем, можно и пораньше", - сказал Бозумбаев журналистам.

По его словам, Казахстан нацелен в этом вопросе на Среднюю Азию.