Последнее обновление: 27.06.2018 17:18

В Германии призвали изменить ДОВСЕ с учетом технологического прогресса

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал внести изменения в Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с учетом технологического и научно-технического прогресса последних десятилетий.

"Что касается, контроля над обычными вооружениями, тут нам тоже необходимо в срочном порядке двигаться вперед. Договор об обычных вооружённых силах в Европе… является устаревшим и уязвимым. Технологическое и военно-техническое развитие последних десятилетий совершенно не отражено в договоре", - заявил Маас на конференции по проблемам ядерного разоружения, организованной фондом имени Фридриха Эберта в Берлине

Он отметил, что в ближайшее время собирается обсудить этот вопрос с партнерами в рамках ОБСЕ.

"Архитектура контроля над обычными вооружениями в Европе должна приобрести принципиально другие формы", - добавил Маас.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году 16 странами НАТО и 6 членами Организации Варшавского Договора. В 1999 году был подписан обновленный вариант ДОВСЕ, но он так и не вступил в силу.

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