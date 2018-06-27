Facebook будет раздавать интернет из космоса

Вместо производства собственных дронов-раздатчиков интернета соцсеть Facebook будет развивать технологию с аэрокосмическими компаниями, у которых уже есть аппараты.

"Нам было интересно смотреть за тем, как ведущие компании в аэрокосмической сфере тоже начинают инвестировать в эту технологию, в том числе в проектирование и строительство летательных аппаратов для полётов на большой высоте. Учитывая это, мы решили больше не проектировать и не строить собственные аппараты и закрыть наш объект в Бриджуотере" - говорится в сообщении Facebook в блоге.

В конце 2017 года Facebook объявила о сотрудничестве с Airbus по созданию воздушных платформ и по развитию других технологий, которые позволят обеспечить доступ к интернет в отдалённых регионах.